Haberler Gündem Haberleri EGM duyurdu! “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif paylaşımlar yapan hesaplar tek tek tespit edildi
Giriş Tarihi: 6.3.2022 19:29 Son Güncelleme: 6.3.2022 19:36

EGM duyurdu! “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif paylaşımlar yapan hesaplar tek tek tespit edildi

EGM duyurdu! “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif paylaşımlar yapan hesaplar tek tek tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformu Twitter'dan “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren  paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlandığını duyurdu.

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde "Yağ fiyatları" üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır."

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EGM duyurdu! “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif paylaşımlar yapan hesaplar tek tek tespit edildi
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