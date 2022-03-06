Evlerimizdeki huzur, bomba sesleriyle ızdıraba dönüştü

Yaşar Coşkun
: 35 yıllık şoförüm. Evimi barkımı bıraktım, mağdur olan sivillere yardım etmek için gönüllü olarak çalışıyorum. 1 haftadır yoldayım. Her şeyini bırakıp pijamalarıyla kaçanlar bile var.
Mevlüde D
.: 2 yaşındaki oğlum Arthur'la 4 gündür yoldayız. Bir bebekle savaşta olmak çok zor, çok acıtıcı. Ben bir Türk restoranında aşçıydım, eşim de taksici. Biz hayatlarımızı bıraktık ve geldik.
10 aylık Timur Özbek
bebek gözleriyle adeta 'barış' diyor. Ailesiyle 5 günlük zorlu yolculuktan sonra sınıra gelen ve dedesinin yanına, Adana
'ya gidecek olan Timur öyle tatlı ki bir kere kucağımıza almadan durmadık...
SABAH ekibi, Kapıkule
ve Hamzabeyli
sınır kapılarında Rus işgalinden kaçan Ukraynalıları karşıladı. Bahtiyar S.: Biz İstanbul
'dan aldığımız tekstil ürünlerini Ukrayna
'da satıyorduk. Bir mağazamız vardı. Üç çocuğum var. Hmelnitski
şehrinde yaşıyorduk. Savaşın başladığı andan itibaren tüm dükkânlar, işyerleri kapandı. Evlerimize gittik. O kadar çok bomba sesi vardı ki... 35 yıldır huzurla yaşadığımız evimiz artık bize ızdırap veriyordu. Paramızı pulumuzu, hiçbir eşyamızı almadan sadece montumuzu giyip arabaya bindik. 1 haftadır Ukraynalı komşularımız ve ailemle arabada kalıyoruz.