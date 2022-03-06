Mahalle baskısı ithal dekanlığa neden oldu

Boğaziçi Üniversitesi
'nde yaşanan mahalle baskısı kurum içinde önemli sorunlara neden olmaya devam ediyor. Üç fakültenin dekanı, haklarında görevleri ile ilgili açılan disiplin soruşturmaları sonucu görevden alınmıştı. İlgili dekanlıklara atama yapılması için üniversite bünyesinde görev yapan akademisyenlerle görüşüldü. Ancak öğretim üyeleri bu görevleri kabul etmedi. Boğaziçi Üniversitesi
'nden yapılan açıklamada "Dekanlıkların kurum içinden öğretim üyeleri tarafından yürütülmesi rektörlüğümüzün tercihi olsa da, maalesef bir grubun üniversitede öğretim üyeleri üzerinde oluşturduğu baskı ortamı nedeniyle görev almaktan kaçınılmıştır" denildi. Kurum içinde atama yapılamayınca söz konusu dekanlıklara başka üniversitelerden atama yapılmak zorunda kalındı. Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na İstanbul Üniversitesi
'nden Prof. Dr. İrfan Erdoğan
, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Boz
, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'na da Yıldırım Beyazıd Üniversitesi
'nden Prof. Dr. Murat Önder
getirildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde en son 1982'de benzer bir uygulama yapılmıştı. O tarihten bu yana ilk kez kurum dışından atama yapılmak zorunda kalındı.