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Giriş Tarihi: 6.3.2022

Savaşın yayılmaması için Türkiye’den yoğun çaba

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Savaşın yayılmaması için Türkiye’den yoğun çaba
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra iki ülkeyle de sıcak ilişkileri olan Türkiye barışçıl bir çözüm için elinden geleni yapıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve sonrası gelişmeler gerek devletin zirvesi gerekse Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri ve bakanlarla yaptığı toplantılarda değerlendiriliyor.
Toplantılarda öne çıkan bilgi ve stratejilere göre Türkiye iki ülke arasında barışın sağlanması için daha fazla inisiyatif alacak.
Diğer taraftan kriz artarsa tüm Kafkaslar'a yayılma ihtimali de değerlendiriliyor.
Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik ambargosuna uymayı düşünmeyen Türkiye'nin, AB'ye üye olmadığı için böyle bir zorunluluğu da bulunmuyor.
Ukrayna'da bulunan Türklerin tahliyesi ağırlıklı olarak Romanya üzerinden devam edecek.
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Savaşın yayılmaması için Türkiye’den yoğun çaba
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