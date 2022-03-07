69 operasyonda, 14 tutuklama

Kocaeli Valiliği, son bir haftada Kocaeli genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalara ait rakamalar açıklandı. Yapılan açıklamada, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 28 Şubat ve 6 Mart 2022 tarihleri arasında 63 ayrı operasyon ve çalışmada 97 kişiyi gözaltına aldığı, bu kişilerden 81'inin ifadesi alındıktan sonra, 4'ünün ise sevk edildiği adli mercilerde adli kontrol kararı ile serbest kaldığı belirtildi. Öte yandan 12 kişinin tutuklandığı belirtildi.

126 KİLO EROİN



Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyon ve çalışmalarda ise 258 gram Esrar, 57 gram Bonzai,5186 gram Metamfetamin, 2 Ecstasy, 357 gram kokain, 2 sentetik hap, 126 kilo Eroin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 910 TL para ve 4 hassas terazinin ele geçirildiği öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği 6 çalışmada ise 94 gram Esrar,7 gram Skunk, 93 uyuşturucu hap, 29 gram Metamfetamin ele geçirilirken, bu çalışmalarda gözaltına alınan 11 kişiden 2'sinin tutuklandığı 9 kişinin ise serbest kaldığı öğrenildi.