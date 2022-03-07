70 kişi günlerce yurdun sığınağında kaldık

Kiev'de Kiev Politeknik Üniversitesi'nde okuyan 18 yaşındaki Samsunlu Kaan Kakal Rusya'nın kuşatma altına aldığı Kiev'den otobüsle Romanya üzerinden 40 saat yolculuk yaptıktan sonra ailesinin yaşadığı Samsun'un Tekkeköy ilçesine geldi.





Kiev'de üniversitenin yurdunda kaldığını belirten Kaan, "Rusya'nın Kiev'e saldırması söylentileri okulumuzda ve yurdumuzda artmıştı. Biz de marketten biraz alış veriş yapıp stoklar yapmıştık. Bombalar etrafımızda iyice hissedilmeye başlanmıştı. Hatta günlerce yurttan çıkışımız yasaklandı. Sirenler çalıyordu ve biz yurdun sığınağına iniyorduk. 70 kişi bir sığınakta kaldık. Ölümü hiç bu kadar yakın hissetmemiştik. Sürekli patlama sesleri geliyordu. Televizyonda ise Ukrayna'nın bazı bölgelerinin Ruslar tarafından bombalandığı haberleri alıyorduk." dedi.





Konsolosluğa gittiklerini belirten Kakal; Bize iki otobüs tedarik edildi. Sabaha karşı yola çıktık ve aralıksız 40 saat yolculuk ettik ve Kapıkule'ye geldik. Dışişleri Bakanlığınız yol boyunca bize her türlü kolaylığı sağladı ve ailemizle sürekli telefonlaştık" şeklinde konuştu. Son günlerde Kiev'de taksilerin çalışmadığını aracılarla buldukları taksilerin de petrol sıkıntısı nedeniyle normal zamanda verdikleri paranın 5 katını aldığını söyledi.





Kakal, "İnsanlar canlarını kurtarmak için yanlarını alabildikleri acil ihtiyaç malzemelerini alıp yollara düşmüşlerdi. Bazı bölgelerde kadınların eşleriyle çocukların babalarıyla ağlayarak vedalaştıklarını gördük. O bölgede büyük bir insanlar dramı yaşanıyor. Bir daha okulumuza dönecek miyiz, döndüğümüzde okulumuzu yerinde bulabilecek miyiz, ya da Ukraynalı kaç arkadaşımız bu savaşta hayatta kalacak bilmiyoruz. Ukraynalı arkadaşlarımla konuşuyorum. Yazışıyorum durum bizim gördüğümüzden daha da kötü imiş. Aklımız orada." ifadelerini kullandı.