81 ile gönderildi! İşte MEB’in yeni koronavirüs kararları!

Milli Eğitim Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar üzerine okullarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, temaslı ve izolasyon uygulamalarında yeniden düzenlemeye gitti. Bakanlık bu kapsamda, "Güncel Dönemde Kovid-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ve "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" adı altında iki ayrı rehber yayımladı.

Kovid-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde, salgının geldiği noktada etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanmasının önemli hale geldiği vurgulandı.