Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan iyi hal indirimi açıklaması

Son dakika haberi: Stokçulara yeni düzenleme geliyor. Kadına şiddet, sağlık personellerine şiddet, iyi hal indirimi düzenlemeleri geliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu kararları televizyonda izleyince kahroldum" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kadına şiddet yasası ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ: "(iyi hal indirimleriyle alakalı) 23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak" ifadelerini kullandı



İşte detaylar;

Hakimler ve Savcılar Kurulunca Ankara'da Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Kurul üyeleri, 81 ilin Başsavcıları, Komisyon Başkanları, Bölge Adliye Mahkemesi(BAM) Başsavcıları ve Başkanlarının da katıldığı toplantının açılış konuşmasını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. Bakan Bozdağ'ın gündeminde yargıda yapılacak yeni düzenlemeler vardı. Kadına şiddet kapsamındaki kadının yüzüne kezzap atma ve sağlık personellerine şiddetin katalog suçlardan olacağını açıklayan Bozdağ, verilen skandal kararlara da değindi. Bozdağ, Tokat'ta bir kadını 23 yerinden bıçaklayan zanlının adli kontrolle serbest bırakılmasına ve Aksaray'da öğrencisini darp eden öğretmene verilen iyi hal indirimine tepki gösterdi. Bozdağ, söz konusu kararları televizyondan izlediğini ve kahrolduğunu söyledi. İyi hal uygulamasına ilişkin yeni bir düzenleme yapılacağını açıklayan Bozdağ, yeni düzenlemeyle ucu açık uygulamalara son verileceğini kaydetti. Bakan Bozdağ, kötü niyetli fiyatları artırmak isteyen ve stokçuluk yapanlara karşı da yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Bozdağ, stokçuluk yapanlara karşı cezaların caydırıcı olmadığını belirterek, yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçuluk yapanlarla ilgili atılacak olan adımları hayata geçireceklerini ifade etti.