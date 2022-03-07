AK Partili Hızal: İzmir Büyükşehir Süt Kuzusu projesini rafa kaldıracak

Hızal, "Süt kuzusu ile alakalı bazı şeyler yapıyorlar, önce yaş sınırını değiştirdiler, 25 bin çocuğa artık süt gitmiyor. Muhtemelen ekonomik koşulları ortaya koyarak kendi yapmış oldukları beceriksiz yönetim anlayışından dolayı önümüzdeki günlerde süt kuzusu projesinden yavaş yavaş çıkacaklarını söyleyebilirim." dedi.

25 BİN ÇOCUĞA SÜT GİTMİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, yıllardan beri uygulamada olan "Süt kuzusu" projesinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından rafa kaldırılacağını iddia etti. Büyükşehir Belediyesinin kampanyadan yararlanma yaşını 1-5 yaştan 1-4 yaş aralığına düşürmesiyle 25 bin çocuğun sütten kesildiğini kaydeden Hızal, "Süt kuzusu projesi İzmir'deki doğru projelerden biriydi. Aziz Bey döneminde ortaya çıkmış, bizim de desteklediğimiz, onayladığımız projelerden biriydi. Aslında İzmir'de 2 doğru uygulama vardı biri 90 dakikaydı biri de süt kuzusuydu. 90 dakikayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tümden ortadan kaldırdı. Şimdi de süt kuzusu ile alakalı bazı şeyler yapıyorlar, önce yaş sınırını değiştirdiler, 25 bin çocuğa artık süt gitmiyor. Muhtemelen ekonomik koşulları ortaya koyarak kendi yapmış oldukları beceriksiz yönetim anlayışından dolayı önümüzdeki günlerde süt kuzusu projesinden yavaş yavaş çıkacaklarını söyleyebilirim" dedi.

"ÇOMAK SOKTULAR"

AK Partili Hızal, devam eden süt dağıtımlarında da aksaklıklar yaşandığını öne sürerek, "Doğru giden bir projeye çomak soktular, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Farklı kooperatiflerle anlaşma yapacağız gibi bir söylem ortaya koyarak dağıtımı noktasında problemlerin yaşandığı bir hal aldı. Tıkır tıkır işleyen bir proje bugün takur tukur hale geldi. Önce yaş sınırı düzenlemesiyle 25 bin çocuğu dışarıda bıraktılar. Zaten sütlerin dağıtımında da sorun vardı.

Sütler çocuklara zamanında ulaştırılamıyordu. Bununla ilgili birçok açıklama yapıldı. Vatandaşlar da bize ulaşıyor. Eskiden düzenli yapılan süt dağıtımlarının şu an 3-4 ayda bir bazen de hiç gelmediği söyleniyor. İlerleyen günlerde de süt kuzusu projesinden yavaş yavaş çekilecekler" ifadelerini kullandı.

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