Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı! Azak denizinde bekleyen 30 gemi için talimat

UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINMIŞTI

Öte yandan Erdoğan ve Putin arasında yapılan dünkü telefon görüşmesinin ardından İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi" denildi.

"BARIŞIN YOLUNU AÇALIM"

Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi.