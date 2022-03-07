Belediyeden kadınlara gelir kapısı

Bartın Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen kadınlar için ilk defa tarihi kadınlar pazarında tezgah açarak satabilecekler. Belediye Başkanı Cemal Akın amaçlarının hem aile bütçelerine destek vermek, hem de yaptıkları çeşitli el ürünlerini değerlendirmelerini sağlamak olduğunu belirterek" Kadınlarımız, toplumsal yaşamımızın ayrılmaz parçası, üretimin etkin öğesidir. Türkiye'de her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınlarımız gurur kaynağımızdır. Kamu kurumlarımızın yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının da kadın haklarının geliştirilmesi, kadınların bilinçlendirilmesi konusunda yürütülen çalışmalar umut vericidir. Türkiye'nin çağdaşlık tezini sürdürebilmesi için kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesi ülkemizin temel önceliği olmalıdır. Bartın Belediyesi bizlerde onlara açtığımız "El Emeği Göz Nuru" pazarı ile hem evde yaptıkları el ürünlerini değerlendirmelerini, hem de aile bütçelerine katkı vermeleri sağlamak istedik"

HER PAZAR GÜNÜ KURULACAK

Pazarın kurulduğu yerin de bir anlamı olduğunu belirten Başkan Akın" El Emeği, Göz Nuru" pazarının kurulduğu alanda önemli bir alan. Bu pazarın adı Bartın şivesi "Galla Bazarı". Burada 200 yıldır kadınlarımız bahçelerinde tarlalarında ürettikleri çeşitli sebze ve meyvelerinin yanı sıra, yaptıkları organik reçel, pekmez, yoğurt, tereyağı, peynir ve köy yumurtası gibi çeşitli ürünleri, sadece kadınlarımız buraya gelip satıyorlardı. Artık her Pazar günü saat 10.00 ila 18.00 arası gelip sadece yiyecek değil evde yaptıkları çeşitli el ürünlerini de satacaklar. Böylece artık kadınlarımız üreten birer fert olacaklar. Belediye olarak kadınlarımızın da yanlarındayız." dedi.

Belediye Başkanı Cemal Akın Belediye de çalışan bayan personellerle birlikte satış yapan kadınları ziyaret edip, hayırlı işler dilerken, kadınlar günü kutlayıp onlara kırmızı karanfil verdi.

GEÇMİŞİ 200 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Yaklaşık 200 yıldır varlığını sürdüren Galla Bazarı'nın kuruluşu, Osmanlı döneminde işsizlik nedeniyle ormancılık faaliyetleri için erkeklerin evlerinden ayrılması ve evin iç işlerinin yanı sıra, tarla ve bahçe işlerini kadınların üstlenmesiyle başlamıştır. Ürettikleri ürünleri kendi pazarlamak ve aracıyı ortadan kaldırmak için köylerde veya kasaba içinde bağı, bahçesi, hayvanı olan ev kadınları kendi yiyeceğinden artırdıkları ürünleri, en yakın pazar olan Bartın Pazarı'nda satıp evlerinde olmayan maddeleri alma yolunu seçmişlerdir. Böylece haftanın 2 günü Pazar kurularak hem aile bütçelerine katkı sağlamış hem de ürettiklerini değerlendirme fırsatı bulmuşlardır.