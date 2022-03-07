CHP’li başkanın yasak aşk ihaneti, şiddetle ortaya çıktı

EVLİ ve 2 çocuk babası Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi
'nin (66) kendisinden 31 yaş küçük Reyhan H
. ile yaşadığı yasak aşk skandalı, uyguladığı şidşiddet ve silah tehdidi ile ortaya çıktı Geçen yıl yaşanan olayda belediyeye ait Soğuksu Sosyal Tesisleri'nde Çebi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ederek, gördüğü şiddeti sosyal medyadan anlatan Reyhan H., Çebi tarafındarn darp edildiğini ve silahla tehdit edildiğini anlatmıştı. Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatılırken, Çebi ile Reyhan H.'nin bir süredir aşk yaşadıkları iddia edildi. Çebi'nin, Reyhan H. ile toplamda 7 bin 475 kez telefon görüşmesi yaptığı ve son yaptıkları telefon görüşmesinin bir saate yakın sürdüğü belirlendi.