CHP’li belediyeye mahalle sakinlerinden yol isyanı! "Elimizdeki sudan da yoldan da olduk"

Mahalle sakinleri yaşadıkları duruma isyan ederek, Büyükşehir Belediyesini göreve davet etti. Vatandaşlar; "Tazyikli su gelmediği için MESKİ buraları kazdı ve bir daha bu yollara el atmadı. Araçlarımız arızalandı. Çocuklarımız su içerisinde kaldı. Evlerimiz kirleniyor. Sokağın hali ortada zaten. Büyükşehir belediyesi geldi burayı kazdı böylece bıraktı. Tek dileğimiz Büyükşehir'in biran evvel buraya el atıp düzeltmeleri lazım. Bir senedir çok rezil durumdayız. Bu insanlık işi değil. Burada savaş yok bir şey yok. Neden buraya hizmet getirmiyorlar. Büyükşehir belediyesi geldi burayı bu hale getirdi. Bu halkı ne hale getirdiler. Çocuklarımız çamur içerisinde yürüyor. Araçlarımız arıza yapıyor. Yazıktır bu halka. Yazıklar olsun hakkımızı helal etmiyoruz. Bu insanlar CHP'ye oy vermişler, neden onlara hizmet yapmıyorlar. Korkumuzdan evimize gidemiyoruz çamurdan, çukurdan dolayı. Neden yapmıyorlar buraları" dediler.

"1 LİRADAN EKMEK SATIP KUYRUK OLUŞTURMAKLA OLMAZ"

"Büyükşehir burayı komple kazdı, bıraktı gitti" diyen mahalle sakinleri "Kaç sefer araçlarımızın jantlarını değiştirdik. Belediye başkanının sokağı böyle olsa, belediye başkanı ve oranın halkı böyle kabul eder mi? Çünkü niye, onlar kültürlü, onlar zengin. Burası içinde nasıl olsa orası depolama alanı diyorlar. Oy zamanı gider yine kandırırız diyorlar. Ekmeği 1 liradan satıp kuyruk oluşturmakla olmaz. Ekmekle iş olmuyor. Buranın haline bir baksınlar. Büyükşehir buraya neden bakmıyor? Parti olarak değil halk olarak konuşuruz. Bu şekilde olmaz, yazıktır, günahtır. Oy zamanı geliyorlar ben size hizmet yapacağım diyorlar. Yollarımız 7-8 aydır bu şekilde. Su şebekesi döşeyeceğiz dediler öylece bırakıp gittiler. Bizler burada esnafız. Dükkanımızın içerisi toz toprak içerisinde. Ürünlerimizi satamıyoruz. Araçlarımızı sürekli tamire götürüyoruz. Mağduruz. Büyükşehir belediyesinden buraları biran evvel bitirmesini talep ediyoruz" diye konuştular.