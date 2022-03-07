CHP’li belediyeye mahalle sakinlerinden yol isyanı! "Elimizdeki sudan da yoldan da olduk"

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesinde yaşayan vatandaşlar Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı olan sokaklarda altyapı ve asfalt çalışmasını bir türlü yapmadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Mahallede yaşayan vatandaşlar, "Su sorununuzu çözeceğiz diye gelip buraları kazdılar. Elimizdeki olan sudan da olduk. Evlerimizin ikinci katına su çıkmıyor" diyerek CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i göreve davet ettiler.
"SU GETİRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER, OLAN SUYUMUZDAN DA OLDUK"
Mahallede yaşayan vatandaşlar yaklaşık 1 yıl önce mahallelerinin kazıldığı ve bu şekilde bırakıldığını belirterek yaşadıkları mağduriyete isyan etti. Mahalleli, "Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Bıktık bu halden. Şu rezilliğimizi görüyorsunuz. Çocuklarımız okula gidemiyor, kapının önünde oynayamıyor. MESKİ çalışması bitti 1 seneden beri bu haldeyiz. Bizim bu halimiz ne olacak. Kış bitip yaz gelince bu sefer toz başlayacak. Belediyelerimizin hepsine sesleniyoruz. Burayı bu hale getiren MESKİ çalışması oldu. Su getireceklerini söylediler, olan suyumuzdan da olduk" diyerek tepkisini dile getirdi.
Mahalle sakinleri yaşadıkları duruma isyan ederek, Büyükşehir Belediyesini göreve davet etti. Vatandaşlar; "Tazyikli su gelmediği için MESKİ buraları kazdı ve bir daha bu yollara el atmadı. Araçlarımız arızalandı. Çocuklarımız su içerisinde kaldı. Evlerimiz kirleniyor. Sokağın hali ortada zaten. Büyükşehir belediyesi geldi burayı kazdı böylece bıraktı. Tek dileğimiz Büyükşehir'in biran evvel buraya el atıp düzeltmeleri lazım. Bir senedir çok rezil durumdayız. Bu insanlık işi değil. Burada savaş yok bir şey yok. Neden buraya hizmet getirmiyorlar. Büyükşehir belediyesi geldi burayı bu hale getirdi. Bu halkı ne hale getirdiler. Çocuklarımız çamur içerisinde yürüyor. Araçlarımız arıza yapıyor. Yazıktır bu halka. Yazıklar olsun hakkımızı helal etmiyoruz. Bu insanlar CHP'ye oy vermişler, neden onlara hizmet yapmıyorlar. Korkumuzdan evimize gidemiyoruz çamurdan, çukurdan dolayı. Neden yapmıyorlar buraları" dediler.
"1 LİRADAN EKMEK SATIP KUYRUK OLUŞTURMAKLA OLMAZ"
"Büyükşehir burayı komple kazdı, bıraktı gitti" diyen mahalle sakinleri "Kaç sefer araçlarımızın jantlarını değiştirdik. Belediye başkanının sokağı böyle olsa, belediye başkanı ve oranın halkı böyle kabul eder mi? Çünkü niye, onlar kültürlü, onlar zengin. Burası içinde nasıl olsa orası depolama alanı diyorlar. Oy zamanı gider yine kandırırız diyorlar. Ekmeği 1 liradan satıp kuyruk oluşturmakla olmaz. Ekmekle iş olmuyor. Buranın haline bir baksınlar. Büyükşehir buraya neden bakmıyor? Parti olarak değil halk olarak konuşuruz. Bu şekilde olmaz, yazıktır, günahtır. Oy zamanı geliyorlar ben size hizmet yapacağım diyorlar. Yollarımız 7-8 aydır bu şekilde. Su şebekesi döşeyeceğiz dediler öylece bırakıp gittiler. Bizler burada esnafız. Dükkanımızın içerisi toz toprak içerisinde. Ürünlerimizi satamıyoruz. Araçlarımızı sürekli tamire götürüyoruz. Mağduruz. Büyükşehir belediyesinden buraları biran evvel bitirmesini talep ediyoruz" diye konuştular.
"BÜYÜKŞEHİR MAĞDURİYETİMİZİ GİDERSİN"
"Bize su sorunumuzu çözeceklerini söyleyerek geldiler buraları kazdılar. Su şebekesini çektiler ama buraları böylece bırakıp gittiler" diyen vatandaşlar, "Yağmur yağdığı zaman her taraf çamur oluyor. Çocuklarımız çamur içerisinde okula gidiyor. Müşteri dükkana girdiği zaman her yer çamur içerisinde kalıyor.
Mahallemiz komple çamur içerisinde. Hepimiz zor durumdayız. Yaz geldiği zaman bu sefer de toz toprak içerisinde kalıyoruz. Her şey ortada Büyükşehir biran evvel mağduriyetimizi gidersin" dediler.
"ÇAMUR İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ"
Mahallenin sahipsiz kaldığını belirten mahalle sakinleri, "Kaç sefer şikayet edildi. Yazın tozdan, kışın çukur ve çamurlardan. Dükkanların kapısı açamıyoruz tozdan. Toz toprağın içerisinde her yer. Buralar komple Büyükşehir'e bağlı ancak kimse bir şey yapmıyor. Geldiler, kazdılar, bırakıp gittiler. Yaşadığımız hayat maalesef bu. Mahallelerimiz çamur içerisinde. Çocuklarımızı okula götüremiyoruz. Çamur içerisinde yaşıyoruz. Onların çoluğu çocuğu olsa bir gün yaşayamazlar. Gelsinler burada yaşasınlar biz de görelim. Yeter artık bu hayatı biz çekemeyiz artık. Kendisini bizim yerimize koysun. Kendileri lüks yerlerde yaşıyorlar, gelsinler durumumuza burada baksınlar. Evlerimiz çamur içerisinde, çamur içinde yaşıyoruz. Yazıktır, ayıptır, bu kadar vicdansızlık olmaz" diyerek isyan ettiler.CHP’li Seçer Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sözünü veto etti