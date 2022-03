CHP’li belediyeye mahalle sakinlerinden yol isyanı! "Elimizdeki sudan da yoldan da olduk"

"BÜYÜKŞEHİR MAĞDURİYETİMİZİ GİDERSİN"

"Bize su sorunumuzu çözeceklerini söyleyerek geldiler buraları kazdılar. Su şebekesini çektiler ama buraları böylece bırakıp gittiler" diyen vatandaşlar, "Yağmur yağdığı zaman her taraf çamur oluyor. Çocuklarımız çamur içerisinde okula gidiyor. Müşteri dükkana girdiği zaman her yer çamur içerisinde kalıyor.

Mahallemiz komple çamur içerisinde. Hepimiz zor durumdayız. Yaz geldiği zaman bu sefer de toz toprak içerisinde kalıyoruz. Her şey ortada Büyükşehir biran evvel mağduriyetimizi gidersin" dediler.



"ÇAMUR İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ"

Mahallenin sahipsiz kaldığını belirten mahalle sakinleri, "Kaç sefer şikayet edildi. Yazın tozdan, kışın çukur ve çamurlardan. Dükkanların kapısı açamıyoruz tozdan. Toz toprağın içerisinde her yer. Buralar komple Büyükşehir'e bağlı ancak kimse bir şey yapmıyor. Geldiler, kazdılar, bırakıp gittiler. Yaşadığımız hayat maalesef bu. Mahallelerimiz çamur içerisinde. Çocuklarımızı okula götüremiyoruz. Çamur içerisinde yaşıyoruz. Onların çoluğu çocuğu olsa bir gün yaşayamazlar. Gelsinler burada yaşasınlar biz de görelim. Yeter artık bu hayatı biz çekemeyiz artık. Kendisini bizim yerimize koysun. Kendileri lüks yerlerde yaşıyorlar, gelsinler durumumuza burada baksınlar. Evlerimiz çamur içerisinde, çamur içinde yaşıyoruz. Yazıktır, ayıptır, bu kadar vicdansızlık olmaz" diyerek isyan ettiler.

