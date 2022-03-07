Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu dünyanın beklediği tarihi duyurdu: Sergey Lavrov ve Dimitro Kuleba Antalya'ya gelecek
Giriş Tarihi: 7.3.2022 14:16 Son Güncelleme: 7.3.2022 14:30

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu dünyanın beklediği tarihi duyurdu: Sergey Lavrov ve Dimitro Kuleba Antalya'ya gelecek

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu dünyanın beklediği tarihi duyurdu: Sergey Lavrov ve Dimitro Kuleba Antalya’ya gelecek

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna savaşı ve yaşanan son gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna savaşı ve yaşanan son gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Amacımız çatışmaların bir an önce durdurulmasıdır" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın Antalya'ya geleceğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu dünyanın beklediği tarihi duyurdu: "Sergey Lavrov ve Dimitro Kuleba Antalya'ya gelecek" | Video

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜŞMEDE OLACAK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DÜN İKİ BAKANLA TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile dün ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'la, devam etmekte olan krizin sona erdirilmesi ele alınarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüştüğü hususların takibi yapılmıştır. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yla ise, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

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Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu dünyanın beklediği tarihi duyurdu: Sergey Lavrov ve Dimitro Kuleba Antalya'ya gelecek
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