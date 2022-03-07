Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu dünyanın beklediği tarihi duyurdu: Sergey Lavrov ve Dimitro Kuleba Antalya’ya gelecek

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna savaşı ve yaşanan son gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Amacımız çatışmaların bir an önce durdurulmasıdır" dedi.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın Antalya'ya geleceğini bildirdi.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU DÜN İKİ BAKANLA TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile dün ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'la, devam etmekte olan krizin sona erdirilmesi ele alınarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüştüğü hususların takibi yapılmıştır. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yla ise, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında şiddetli çatışma sürüyor! Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı; Ateşkesten ilk görüntüler