Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu dünyanın beklediği tarihi duyurdu: Sergey Lavrov ve Dimitro Kuleba Antalya’ya gelecek

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna savaşı ve yaşanan son gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Amacımız çatışmaların bir an önce durdurulmasıdır" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın Antalya'ya geleceğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu dünyanın beklediği tarihi duyurdu: "Sergey Lavrov ve Dimitro Kuleba Antalya'ya gelecek" | Video