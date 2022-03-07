Doç. Dr. Serif Kurtuluş’tan yeşilay mesajı

1 - 7 Mart Yeşilay haftası nedeniyle Harran Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Kurtuluş tütün ve tütün ürünlerinin zararları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Şerif Kurtuluş açıklamasında, 1 - 7 Mart tarihleri ülkede Yeşilay haftası (bağımlılıkla mücadele) olarak kutlandığını söyledi.

Doç. Dr. Şerif Kurtuluş şunları söyledi: "Birinci Dünya Savaşıyla birlikte olan işgallere karşı toplumsal direnişi kırmak için gençliğin uyuşturucu, sigara, alkol gibi maddeler ve kumar oynama gibi kullanımının yaygınlaşması ve bağımlılığın artması için işgalciler tarafından adımlar atılmıştır. 5 Mart 1920'de "Hilal Ahdar" ismiyle gençliğe sahip çıkmak amacıyla dernek kurulmuştur. Günümüzde "Yeşilay" adıyla değiştirilmiştir. Ayrıca teknolojik bağımlılık ile mücadele de eklenmiştir.



Toplumsal kabulü olan tütün ve tütün ürünlerini yani doğru bilinen yanlışları anlatma / tartışma fırsatımız oldu. Tütün ürünleri (sigara, elektronik sigara, nargile, pipo, puro ve ısıtılmış tütün) hayatımızın her alanına girmiş ve sanki kendi tercihimizmiş gibi algılamamıza neden olan faktörleri tartıştık. Sinema, dizi filmler ve görsel medyada sigaranın gizli olarak nasıl sunulduğu, sigara içmeyen oyunculara bile rol gereği sigara içirilerek bizlere nasıl bilinçaltı mesajlar verildiğini örneklerle tartışmış olduk"



Maddeden uzak, spor-sanata yakın bir gençlik oluşturmak gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Şerif Kurtuluş, "Görsel medyada bize dayatılan tütün ürünleri sahnelerini fark etmemiz ve kendi yaşam tercihlerimizi sigaradan arındırarak devam ettirmemiz sağlıklı ve sömürüsüz bir yaşam için çok önemlidir. Maddeden uzak, spor-sanata yakın bir gençlik için sigaradan kurtulmamız gerekmektedir" diye konuştu. Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Ahmet Güzelçiçek ise, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucu maddelerden uzak tutup, onların sosyal, kültürel ve sportif alanlar içerisinde yer almalarına destek vermeye ve Yeşilay gönüllüsü olmaya davet ediyoruz" dedi.