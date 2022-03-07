Emine Erdoğan'dan "özel çocuklar" için teşekkür

Emine Erdoğan, zihinsel yetersizliği ve otizmi bulunan öğrencilere eğitim materyallerini ulaştıran Milli Eğitim Bakanlığı'nı tebrik etti.

NİTELİKLİ BİR EĞİTİM İÇİN…

Emine Erdoğan; Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okuldan yaşama uzanan tüm yollarda özel çocuklarımızın yanındayız." ifadelerinin yer aldığı tweeti alıntılayarak, şunları kaydetti:



"Özel çocuklarımızın özel eğitim materyalleriyle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm Milli Eğitim camiasını tebrik ediyorum. Daha iyi bir gelecek, daha nitelikli bir eğitimle mümkün…"