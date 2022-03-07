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Giriş Tarihi: 7.3.2022 20:00

Emine Erdoğan'dan "özel çocuklar" için teşekkür

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan özel çocuklar için teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından “özel çocuklar” ile ilgili paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, zihinsel yetersizliği ve otizmi bulunan öğrencilere eğitim materyallerini ulaştıran Milli Eğitim Bakanlığı'nı tebrik etti.

NİTELİKLİ BİR EĞİTİM İÇİN…

Emine Erdoğan; Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okuldan yaşama uzanan tüm yollarda özel çocuklarımızın yanındayız." ifadelerinin yer aldığı tweeti alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Özel çocuklarımızın özel eğitim materyalleriyle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm Milli Eğitim camiasını tebrik ediyorum. Daha iyi bir gelecek, daha nitelikli bir eğitimle mümkün…"

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Emine Erdoğan'dan "özel çocuklar" için teşekkür
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