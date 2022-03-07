Emniyet Genel Müdürlüğü’nden önemli açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek olan eylemlere ilişkin önemli uyarıda bulundu. 18 Şubat 2022 tarihinden itibaren 46 il de 15 bin 574 kişinin katıldığı 174 etkinlikliğin daha önceden ilan edilen yerlerde açık hava toplantısı ve diğer etkinlikler şeklinde düzenlendiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca bu etkinliklerde kanuna aykırı hareket eden 12 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı aktarıldı.

BELİRLENEN ALAN DIŞINDA EYLEM YAPMAK YASAK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergahlarda yasal çerçeve içerisinde düzenlenebileceğini duyurdu. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini aktardı.