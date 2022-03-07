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Giriş Tarihi: 7.3.2022 20:47

FETÖ operasyonunda 3 gözaltı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
FETÖ operasyonunda 3 gözaltı

Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yapılan operasyonlarda 1 FETÖ hükümlüsü ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapılırken hükümlü cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin saklandığı evi tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler FETÖ hükümlüsünü kıskıvrak yakaladı. Ayrıca ekipler, yaptıkları operasyonlar kapsamında, 2 FETÖ şüphelisini de yakaladı.

Emniyete götürülünen FETÖ hükümlüsü işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken 2 FETÖ şüpheli ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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FETÖ operasyonunda 3 gözaltı
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