FETÖ operasyonunda 3 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin saklandığı evi tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler FETÖ hükümlüsünü kıskıvrak yakaladı. Ayrıca ekipler, yaptıkları operasyonlar kapsamında, 2 FETÖ şüphelisini de yakaladı.

Emniyete götürülünen FETÖ hükümlüsü işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken 2 FETÖ şüpheli ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.