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Giriş Tarihi: 7.3.2022

Erdoğan’dan, Putin’e çağrı: Hep birlikte barış yolunu açalım

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Erdoğan’dan, Putin’e çağrı: Hep birlikte barış yolunu açalım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım." çağrısını yineledi. Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı. Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle temas halinde olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.
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Erdoğan’dan, Putin’e çağrı: Hep birlikte barış yolunu açalım
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