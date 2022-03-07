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Giriş Tarihi: 7.3.2022

İlim Yayma Vakfı kurucularından Çizmeci için son görev

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
İlim Yayma Vakfı kurucularından Çizmeci için son görev
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı kurucularından İbrahim Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı. Çizmeci için dün öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Çizmeci'nin ailesine taziyelerini iletti. Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Çizmeci'nin tabutuna omuz verdi. Çizmeci'nin cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan da katıldı. Öte yandan Fatih Camisi'nde aynı vakitte, vefat eden eski Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Necip Sever için de cenaze töreni düzenlendi. Sever'in cenaze namazında Başkan Erdoğan da saf tuttu.
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İlim Yayma Vakfı kurucularından Çizmeci için son görev
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