İlim Yayma Vakfı kurucularından Çizmeci için son görev

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, İlim Yayma Vakfı
kurucularından İbrahim Halit Çizmeci
'nin cenaze törenine katıldı. Çizmeci için dün öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Çizmeci'nin ailesine taziyelerini iletti. Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Çizmeci'nin tabutuna omuz verdi. Çizmeci'nin cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan
ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan
da katıldı. Öte yandan Fatih Camisi'nde aynı vakitte, vefat eden eski Beşiktaş
Yönetim Kurulu Üyesi Necip Sever
için de cenaze töreni düzenlendi. Sever'in cenaze namazında Başkan Erdoğan da saf tuttu.