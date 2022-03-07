İzmir merkezli 38 ilde dev FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı

İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ
'nün TSK
'daki kripto yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon başlattı. 1'i yarbay, 7'si binbaşı, 3'ü üsteğmen, 2'si teğmen, 15'i astsubay, 7'si uzman çavuş, 7'si Kara, 13'ü Hava Kuvvetleri
, 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 16'sı muvazzaf 28 asker ile 73'ü 15 Temmuz sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir merkezli 38 ildeki operasyonda 101 şüphelinin yakalanmasına İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
25 OPERASYONDA 3635 ASKER DEŞİFRE EDİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü/kontörlü hatlarla irtibatların tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığında kurulan ülke geneli veri havuzu kullanarak 19 Kasım 2019'dan bu yana 25 operasyon düzenledi. Örgütle bağlantısı tespit edilen 3 bin 635 asker deşifre edildi. Bu askerlerden 2 bin 290'I muvazzaf, 682'sinin muvazzaf olmayan asker olduğu, 710'unun darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bin 585'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 531 şüpheli faydalı itirafçı oldu.