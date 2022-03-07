Kadınlar "niye yapmasın" dedi: 23 yıldır ormanlarda kesim ve boylama yapıyor

BABASINA ÖZENDİ ŞİMDİ ORMANLARDA MOTOR İLE AĞAÇ ÜRETİM VE BOYLAMA İŞİ YAPIYOR

Çocukken babası ile birlikte Orman da çalıştığını belirten Yeni" Babam Ormanlarda üretim işi yapıyordu. Çocukken onun yanında bulunuyordum. Ona baka baka ben de ağaç kesme motoru ile üretim ve boylama işinin inceliklerini öğrendim. Babam ile birlike yaz aylarında Orman İşletmesi yetkililerin belirlediği ağaçları kesmeye başladım. İlk olarak 17 yaşlarında Mersin Gülnar bölgesinde bu işi yapmaya başladım. 18 yıldır da eşim ile birlkte Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı şefliklerinde üretim ve boylama işi yapıyorum."

KADINLARDA BU İŞİ YAPABİLİRLER

İnsan istediği zaman başaramayacağı iş olamayacağını belirten Yeni "Beni görenler şaşırıyor, bayandan ormanlarda motor ile üretim ve boylama işçisi olur mu diyorlar, bende neden olmasın, ben varım ya diyorum. Bayanda olsanız merakınız varsa, azimde ediyorsanız başaramayacağınız iş olamaz. Bende azmettim ve işin inceliklerini öğrendim ve başardım. 23 yıldır eşimle ve ailemle birlikte sevdiğim işi yapıyorum. "

ORMANLARIN AMAZONU

Ağaç kesim işinin bazı tehlike yönleri olduğunu belirten Yeni" Bayansın tehlikesi var diyorlar, ama gerekli iş güvenliği tedbirleri alırsanız ve işi severek yaparsanız bir tehlikesi yok. Zamanla tecrübe edindim. Çok şükür 23 yıldır bu işi yapıyorum. Evle işleri ve ormanlarda üretim işlerini birlikte yürütüyorum, kolay olmuyor tabi ama ailem de bana büyük destek oluyorlar. Ormanlarda aileme, ailem de evde bana yardımcı oluyorlar. Karabük Orman İşletme Müdürlüğünün açtığı meslek eğitim kurslarına katılarak, mesleki yeterlik belgesini 15 yıl önce aldım. Şu anda Karabük ilinde tek ağaç üretim ve boylama işinde mesleki yeterlilik belgesi olan tek bayan orman üretim ve boylama yapan işçisiyim. Şeflerimiz ormana faydasız ve zararlı olan ağaçları işaretleyip damgalıyorlar, bizlerde o ağaçları keserek sahadan uzaklaştırarak sağlıklı ormanlar oluşması için çalışıyoruz. Üç çocuk annesiyim, biri Üniversiteye, ikisi Liseye gidiyor. Yaz tatillerinde ailece çalışıyoruz, kışın ise eşimle birlikte çalışıyorum. Kar yağınca biraz soğuk oluyor ama artık alıştım.12 ay ailemle birlikte ormanlardayız. Dediğim gibi işi severek ve isteyerek yaparsanız, yapamayacağımız iş olmaz. Ben gururla ve severek yapıyorum. Hatta bana bazen ormanın amazonu diye takılıyorlar"

LÜTFEN KURALLARA UYUN

Kendisi gibi ormanlarda çalışan arkadaşlarına kurallara uymasını rica eden Yeni" Benim gibi ağaç kesme motoru ile üretim ve boylama yapan arkadaşlarım lütfen kurallara uyun. Unutmayanın alacağınız iş güvenliği önlemi ile hem kendilerinin hem de arkadaşlarının hayatlarını tehlikeye atmamış olurlar. Sevdiklerinizin sizleri beklediğini unutmayın"

Şu anda Karabük Orman İşletme Müdürlüğünün belirlediği üretim bölmesinde, eşim ve çocuklarımla birlikte üretim işçiliği yapıyorum, 2 çocuğunun liseyi bitirip, üniversiteye başladıklarında bu işi bırakmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

EŞİMLE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZEL

Eşi Nilgün ile birlikte çalışmaktan büyük haz duyduğunu belirten İsmail Yeni" 23 yıldır, yaz kış demeden bu işi yapıyoruz, bu bizim ekmek paramız. Eşimin bu işi benden daha iyi yapması bana gurur veriyor. Uğraştı, çalıştı mesleki yeterlilik belgesi aldı. Eşim büyük bir özeri ile hem ormanlarda benle birlikte çalıştı, hem evine hem de çocukları büyüttü. Allah herkese böyle bir eş nasip etsin, 23 yıldır bir gün şikayet etmeden çalıştı. Hem evimizin hem de ormanların hanımı oldu. Okul tatillerinde çocuklarımızda bize yardımcı oluyorlar. Ailece el birliği ile işimizi hakkı ile yapmaya çalışıyoruz" dedi