Kim demiş kadın yapamaz diye!

Sakarya
'da elektrik dağıtım şirketinde arıza görevlisi tek kadın olarak çalışan Fatma Ardıç, 15 yıldır metrelerce yükseklikte ter dökerek cesareti ve yeteneğiyle görenlerin takdirini topluyor. Ardıç, "Beni görenler çok şaşırıyor, kadından elektrikçi mi olur diye. Lisede elektrik bölümünü tercih ettim. 40 kişilik sınıfta tek kızdım. Bugün 4 ilin elektrik hatlarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyorum" dedi.
Düzce
'de, 'erkek işi' olarak görülen mermerciliğe 20 yıl önce adım atarak kendisini bu alanda geliştiren Yaşariye Yıldız (47), adeta ekmeğini taştan çıkarıyor. Yıldız "Kadın bu işi yapamaz, diyorlardı. Ancak 'kadının yaptığı iş güzel olur' dedirtmeye başladım, o algıyı kırdım" dedi. Yığılca
ilçesinde yaşayan, 2 çocuğu ve bir torunu bulunan Yıldız, 4 sene önce eşiyle ayrıldıktan sonra 20 yıl birlikte işlettikleri mermer atölyesinin başına geçti.
Kocaeli Kartepe
'de bir oto kaporta atölyesinde çırak olarak çalışan Buğçe Uçar (23), yeteneği ve işine olan tutkusuyla dikkati çekiyor. Kartepe Sanayi Sitesi
'ndeki atölyelerde çalışan tek kadın olan Uçar, 10 aydır dayısına ait iş yerinde hasarlı araçların kaportalarını tamir ediyor. Lisede makine eğitimi alan Uçar "Ben işimi yaparak kendimi kanıtlıyorum. 'Usta diyelim mi size. İşçiliğiniz gerçekten çok iyi' diyenler var" şeklinde konuştu.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi
'nde bir bisiklet fabrikasında çalışan 30 kaynakçı kadın hassas işçilikleriyle ülke ekonomisine değer katıyor. Firmada bisiklet üretiminin montaj, jant imalatı, boyama, etiketleme gibi pek çok aşamasında da kadınlar görev alıyor. İHA-AADHA