Maske çıktı, denetimler sürüyor! 24 kişi karantina ihlali yaptı

Kocaeli Valiliği, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında son bir haftada Kocaeli genelinde verilen hizmetler ile uygulanan denetim ve kontrollere ait rakamları yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada 28 Şubat ile 06 Mart 2022 tarihleri arasında Vefa Sosyal Destek Gruplarınca toplam 139 kişinin talebinin karşılandığı ifade edilirken 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9 bin 496 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

2 İŞ YERİNE İDARİ İŞLEM

Emniyet ve Jandarma birimlerince, son bir haftada yapılan denetimlerde ise toplam 49 bin 327 araç kontrol edilirken, 68 bin 21 kişinin sorgulandığı öğrenildi. Yapılan bu denetim ve kontrollerde ise, zorunlu karantina yasağını ihlal ettikleri belirlenen 20 kişiye idari, 4 kişiye ise adli işlem uygulandı. Ayrıca denetlenen 17 bin 12 iş yerinden tedbirlere uymadığı tespit edilen 2 iş yerine idari işlem yapıldığı belirtildi.