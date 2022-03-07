MİT’İn takip ettiği DEAŞ’lının dijital belgilerinden örgüt arşivi çıktı! 3 bin yeni örgüt mensubu tespit edildi

3 BİN ÖRGÜT MENSUBU TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan incelemelerde, DEAŞ terör örgütüne ait çatışma ve infaz görüntülerinin yanı sıra terör örgütünü övücü ve örgüt mensuplarını motive edecek tarzda propaganda içerikli bin 200 adet video tespit edildi. Söz konusu videolarda yaklaşık 3 bin örgüt mensubuna ait görüntünün yer aldığı belirlenirken şüphelilerin tespiti için kapsamlı çalışma başlatıldı.