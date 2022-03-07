Nusaybin-Açıkyol şehitleri 35’inci yılında anıldı

Nusaybin'e bağlı Açıkyol kırsal Mahallesi'nde gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla tören sona erdi.



Törene Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ercan Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kahraman Gürbüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Tüylü, MHP İlçe Başkanı Bedrettin Aslan, BBP İlçe Başkanı Seyithan Bilen, İYİ Parti Mardin Teşkilat Başkanı Berat Talayhan, Deva Parti İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile Şehit Aileleri katıldı.



Tören sonrası açıklamalarda bulunan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, terörle mücadele kararlılık vurgusu yaptı.

Kayabaşı, "Vatanımızın müdafasında canını seve seve ortaya koyan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum, yaşayan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Buradan şunu ifade etmek isterim ki bu vatan için bedel ödeyen şehitlerimizin kıymetli aileleri bize emanettir, bizim için baştacıdır. Bugüne kadar hep yanlarında olduk, olmaya devam ediyoruz. Tekrardan ifade etmek isterim ki kararlı mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürecektir. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerimize başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

Tören, şehitler için verilen yemekle sona erdi.



7 Mart 1987'de Açıkyol Mahallesi'nde PKK tarafından köye yapılan saldırıda, Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık'ı (10) şehit etmişti.