Önce ateş edip öldürdü sonra “Lusi”’ye iftira attı: “Bir gün önce bacağımı ısırdı, ateş etmedim”

Şüpheli ifadesinde Ben köpeğe ateş etmedim diyerek suçlamaları kabul etmedi şunları söyledi, "Köpek bir gün önce beni bacağımdan ısırdı ancak ben ateş etmedim. Herhangi bir sağlık raporu da almadım, almayacağım da" dediği ortaya çıktı. Görüntülerde ise şüphelinin köpeğe 2 el ateş ettiği net bir şekilde görülürken, bahçe çiti içindeki kulübesinde yaşayan Lusi'nin yoldan geçen şahsa saldırmasının mümkün olmadığı anlaşılıyor.

İkitelli Atatürk Oto Sanayi'de oto galerisi bulunan Taner Çağlar'ın, işyeri önünde etrafı çitlerle çevrili kapalı alanda beslediği 2 Alman kurdundan birisi olan ve isminin Lusi, olduğu bildirilen köpek 3 Mart 2022 günü saat 19.30 sıralarında silahla vuruldu. Köpeğini kanlar içinde bulan Çağlar hemen Avcılar Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da özel bir veterinere götürerek köpeğini hayatta tutmaya çalıştı. Ancak, vücuduna 2 kurşun isabet eden Lusi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak öldü.

SİLAHLA VURUP SOPA FIRLATTI

İş yeri sahibi Çağlar, polise şikayetçi oldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, çit içindeki kulübesinde yaşayan Lusi'ye bir kişinin 2 el ateş açtığı, bununla da yetinmeyen saldırganın eline geçirdiği sopayı köpeğe fırlattığı görüldü. Ekipler, kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırganın Ali Barış Z. olduğunu belirledi. Adresi belirlenen şüpheli, olayın ertesi günü gözaltına alındı. Aramada olayda kullandığı tabanca ve 3 mermi ele geçti.

KÖPEĞE İFTİRA ATTI

Emniyetteki ifadesinde, "Köpek bana saldırdı ve bacağımı ısırdı ancak ben köpeğe ateş etmedim. Herhangi bir sağlık raporu almadım, almayacağım da" dedi. Görüntülerden yalan söylediği belirtilen Zafer'in "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan arandığı da tespit edildi. Zafer, yapılan sorgusunun ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından da çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.