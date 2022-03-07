Rusya’nın, Ukrayna’ya saldırısı İstanbul’da protesto edildi

"KADİROV'UN, RUSYA'YA DESTEĞİ ÇEÇEN HALKININ FİKRİ DEĞİLDİR"



Ellerinde savaşa tepki gösteren çeşitli döviz ve pankartlar taşıyan grup üyeleri, "Türkiye susma kardeşine sahip çık", "Türkiye havayı kapat", "Rus malı alma savaşa karşı çık" şeklinde sloganlar attı.



Grup adına konuşan Aliya Usenova, savaş karşısındaki tutumu dolayısıyla Türk devletine ve halkına destekleri için teşekkür etti. Usenova, Rusya'nın sivilleri de hedef aldığını öne sürerek, NATO ve Türkiye'den hava sahasını Rusya'ya kapatarak yaptırımların artırılmasını talep etti.

Polis ekipleri bölgede önlem alırken, Çeçenistan bayrakları taşıyan bir grup da protestoculara destek verdi.

Ukraynadaki savaşı Çeçen halkının tasvip etmediğini Kadirovun Putinle olan işbirliğini kabul etmediklerini belirten Hasan Halitov, Kadirov ve Putin'in savaş politikasına diğer Çeçenlerin destek vermediğini savaşın bitirilmesini istedi.

Hasan Halitov, "Kadirov ile Putin'in savaş işbirliğini değer Çeçenler kabul etmemektedir. Kadirovün görüşleri Çeçenistanlıların görüşü değildir. Çeçenler savaşın bir an önce bitirilmesini ve barışın sağlanmasını istemektedir. Bizler Türkiye'de yaşayan Çeçen halkıyız. Ukrayna halkının yanındayız savaşın bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Kadirov'un Rusya'ya ve Putine desteğini Çeçen halkı olarak karşı çıkıyoruz" dedi.