Şanlıurfa’da 6 kişi tutuklandı

1 şüphelinin mutfak dolabının arkasına yaptırılan gizli bölmede saklandığı görüldü. Şanlıurfa'da (Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından) aranan şahıslar yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Şanlıurfa'nin Haliliye İlçesine bağlı, Atatürk Mahallesinde meydana gelen ve 2 kişinin maruz kaldığı (Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını) işlediği tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için operasyon yapıldı. Şahısların iş yeri ve ikamet adresi olmak üzere toplam 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, olayda kullanılan tabanca da dahil olmak üzere 6 ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi. Ekipler bir şüpheliyi mutfak dolabının arkasına yaptırılan gizli bölmede, saklandığı yerde buldu. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.