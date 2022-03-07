Şanlıurfalı Gazelhan, Tenekeci Mahmut mezarı başında anıldı

Müzisyen, Türk Halk Sanatçısı ve Şanlıurfa kültüründe örnek gösterilen isimlerden Tenekeci lakaplı Mahmut Güzelgöz vefatının 34. yıl dönümünde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Harran Kapı Aile Mezarlığında kabri başında anıldı. Sevenleri yapılan anma programında mezarı başında dua etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programına Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, konservatuar sanatçıları ve Mahmut Güzelgöz'ün ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma programına katılan Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ün oğlu İbrahim Güzelgöz, ''Hatırlanmak güzel bir şey, bu; kültüre, bu müziğe emeği geçenlerin de yâd edilmesidir. Anma programında emeği geçenlere teşekkür ederim'' diye konuştu.Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korusu Sanatçısı Halil Altıngöz ise ''Tenekeci Mahmut Güzelgöz, Urfa'nın en derin hafızalarından birisiydi. Sadece musiki alanında değil, halk hikâyeleri ve folklorumuz başvurulacak en önemli kaynaklardan birisiydi" dedi.