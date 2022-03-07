Haberler Gündem Haberleri Şok Evleri’nde uyku tulumlarıyla yakalandılar! 90 kaçak göçmen gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 7.3.2022 13:01 Son Güncelleme: 7.3.2022 13:17

Şok Evleri’nde uyku tulumlarıyla yakalandılar! 90 kaçak göçmen gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Şok Evleri’nde uyku tulumlarıyla yakalandılar! 90 kaçak göçmen gözaltına alındı

İstanbul’da kaçak göçmenlerin yerleştirildiği ve saklandığı “Şok Evleri” olarak adlandırılan 26 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 90 kaçak göçmen gözaltına alındı. 27 uyku tulumu ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; göçmen kaçakçıları ve çeteler tarafından Avrupa ülkelerine götürülmesi planlanan düzensiz kaçak göçmenlerin yerleştirildiği ve saklandığı "Şok Evleri" olarak adlandırılan 26 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. 20'si Pakistan, 11'i Afganistan, 21'i Suriye, 12'si Mısır, 22'si Bangladeş, 1'i Cezayir, 1'i Togo, 1'i Burkina Faso ve 1'i Özbekistan uyruklu toplamda 90 düzensiz kaçak göçmen söz konusu adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Şok Evleri’nde uyku tulumlarıyla yakalandılar! 90 kaçak göçmen gözaltına alındı | Video

Adreslerde yapılan aramalarda 27 adet uyku tulumu, bir ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi. Düzensiz kaçak göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.

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Şok Evleri’nde uyku tulumlarıyla yakalandılar! 90 kaçak göçmen gözaltına alındı
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