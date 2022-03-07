Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı
Giriş Tarihi: 7.3.2022 12:55 Son Güncelleme: 7.3.2022 13:02

Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı

Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı. Koca, "19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA 19-25 ŞUBAT KORONAVİRÜS VAKA HARİTASINI PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka haritasını, "19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadeleri ile Twitter'dan paylaştı.

İşte o harita:

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Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı
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