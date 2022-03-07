Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşı her geçen gün şiddetini artırırken bölgedeki Türk gazeteciler, büyükelçiliğin güvenlik uyarıları nedeniyle bölgeden tahliye ediliyor.
Kiev'den tahliye esnasından canlı yayına bağlanan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu bölgede yaşanan gelişmeler hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.
Son dakika: Rus ordusu Kiev'e yaklaştı! Türk gazeteciler bölgeden tahliye ediliyor | Video
Kavasoğlu'nun aktardığı bilgilerde öne çıkanlar şu şekilde:
Rus ordusu yaklaşık 7 kilometre uzağımızda. Büyükelçiliğin uyarısıyla bütün Türk basın mensupları olarak şu an Kiev'den uzaklaşmaya çalışıyoruz. Yoğun bir trafik var. Bir kontrol noktasına da ulaştık. Yaklaşık 8 araçlık bir konvoyuz. Bir yandan büyükelçiliğin de buradan tahliye etmeye çalıştığı Türkler konvoyumuzda bulunuyor. Biz şu an araçta kameraman arkadaşım ve Sabah Gazetesi'nin foto muhabiri Uğur Yıldırım ile birlikteyiz.
Zira artık Rus ordusunun yaklaşmasıyla birlikte sokak savaşlarının başlayacağı anlamına geliyor. Biz de günlerdir Kiev'in meydanından yayınlarımızı sürdürüyorduk hatırlayacağınız gibi. İşte bu sebeple güvenliğimiz gerekçesiyle, bir sokak savaşının ortasında kalmamamız için tahliye oluyoruz. Bundan sonraki yolumuz ulaşabilirsek, Lviv'e ulaşmaya çalışacağız. Eğer her şey yolunda giderse 8-9 saatlik bir yolumuz var.