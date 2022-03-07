Son dakika: Rus ordusu Kiev’e yaklaştı! Türk gazeteciler bölgeden tahliye ediliyor

Kavasoğlu'nun aktardığı bilgilerde öne çıkanlar şu şekilde:

Rus ordusu yaklaşık 7 kilometre uzağımızda. Büyükelçiliğin uyarısıyla bütün Türk basın mensupları olarak şu an Kiev'den uzaklaşmaya çalışıyoruz. Yoğun bir trafik var. Bir kontrol noktasına da ulaştık. Yaklaşık 8 araçlık bir konvoyuz. Bir yandan büyükelçiliğin de buradan tahliye etmeye çalıştığı Türkler konvoyumuzda bulunuyor. Biz şu an araçta kameraman arkadaşım ve Sabah Gazetesi'nin foto muhabiri Uğur Yıldırım ile birlikteyiz.