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Giriş Tarihi: 7.3.2022 19:40

Ukraynalı şarkıcıdan, Putin’e savaş tepkisi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ukraynalı şarkıcıdan, Putin’e savaş tepkisi

Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki saldırıları sürerken, İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar da savaş karşıtı eylemlerine devam ederken  Rusya’nın askeri saldırısından sonra arkadaşlarının ve ailesinin öldürüldüğünü belirten Ukraynalı şarkıcı 24 yaşındaki Anastasiia Stynik, ”Putin benim arkadaşlarımı ve ailemi öldürdü. Rusya'ya intiyacımız yok Ukrayna'dan defolun” dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 12'nci gününde Beyoğlu Tepebaşı'nda toplanan yaklaşık 50 kişilik grup savaş karşıtı sloganlar atarak, Rusya'nın ülkelerinden çıkmasını istedi. Eylemcilerin arasında Ukrayna Ulasal Marşı'nı okurken gözyaşlarına hakim olamayan Ukraynalı sanatçı 24 yaşındaki Anastasiia Stynik, Putin'e tepki gösterdi.

"AİLEMİ VE ARKADAŞLARIMI ÖLDÜREN RUSYA'YA KARŞI ARKADAŞLARIM SAVAŞIYOR"

Rusya'nın ülkelerinden çıkmasını istediklerini belirten Ukrayna Ulusal Marşı'nı okurken gözyaşlarına hakim olamayan ve şarkıcı olduğu kaydeden 24 yaşındaki Anastasiia Stynik, "Ben St. Petersburg'dan, İstanbul'a uçakla geldim. O insan değil, onun ne olduğunu bilmiyorum. O benim arkadaşlarımı, ailemi öldürdü. Senden nefret ediyorum Putin. Benim ailem Ukrayna'nın en sıcak noktası olan Kharkiv'de. Arkadaşlarım Ukrayna için savaşıyor. Her Ukraynalı, Ukrayna için savaşıyor. Sizin yardımınıza, size ihtiyacımız yok. Tüm Ukrayna sizden nefret ediyor. Ukrayna sonsuza kadar iyi olacak. Rusya'ya ihtiyacımız yok. Ukrayna'dan defolun" diye konuştu.

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Ukraynalı şarkıcıdan, Putin’e savaş tepkisi
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