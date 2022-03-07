UMKE ekiplerinden Ukrayna - Romanya sınırında sağlık taraması





Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Ukrayna sınırının sıfır noktasına kurulan sahra hastanesinde, uzman doktor, acil ambulans bakım teknikeri ve acil tıp teknisyeninden oluşan 10 kişilik sağlık ekibi, iki UMKE acil müdahale aracı ve bir adet UMKE arazi aracı ile hizmet verildiği kaydedildi.

Muayene ve tedavi ihtiyacı karşılanan vatandaşların, sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye gitmek üzere uğurlandıkları aktarıldı.







UMKE ekiplerinin verdiği mücadeleye ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twiter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Ukrayna-Romanya sınırında konuşlanan UMKE Ekiplerimiz, savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor ve gerekli sağlık hizmetini veriyor. Yurt içinde verilen hizmet şimdi Ukrayna-Romanya sınırında!'' ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

UMKE, Ukrayna'dan gelenleri sınır kapısında sağlık taramasından geçiriyor | Video