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Giriş Tarihi: 7.3.2022 21:39 Son Güncelleme: 7.3.2022 22:23

UMKE ekiplerinden Ukrayna - Romanya sınırında sağlık taraması

AA
UMKE ekiplerinden Ukrayna - Romanya sınırında sağlık taraması

Ukrayna'dan yola çıkan Türk ve Ukrayna vatandaşları, Romanya'ya bağlı Siret sınır kapısında UMKE ekipleri tarafından sağlık taramasından geçiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı videoda otobüsle tahliye edilen Ukraynalılar ve Türk vatandaşlarına UMKE ekiplerinin bilgilendirme yaptığı görülüyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi'nin (UMKE), Ukrayna sınırında sağlık taraması yaptığı belirtildi.



Ukrayna'dan yola çıkan Türk ve Ukrayna vatandaşlarının, tren ve otobüslerle zaman zaman 35-40 saati bulan yolculuk sonrasında Romanya'ya bağlı Siret sınır kapısına geldikleri bildirilen açıklamada, yolcuların pasaport işlemlerinin ardından UMKE ekipleri tarafından karşılanarak sağlık taramasından geçirildikleri ifade edildi.



Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Ukrayna sınırının sıfır noktasına kurulan sahra hastanesinde, uzman doktor, acil ambulans bakım teknikeri ve acil tıp teknisyeninden oluşan 10 kişilik sağlık ekibi, iki UMKE acil müdahale aracı ve bir adet UMKE arazi aracı ile hizmet verildiği kaydedildi.

Muayene ve tedavi ihtiyacı karşılanan vatandaşların, sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye gitmek üzere uğurlandıkları aktarıldı.



UMKE ekiplerinin verdiği mücadeleye ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twiter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Ukrayna-Romanya sınırında konuşlanan UMKE Ekiplerimiz, savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor ve gerekli sağlık hizmetini veriyor. Yurt içinde verilen hizmet şimdi Ukrayna-Romanya sınırında!'' ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

UMKE, Ukrayna'dan gelenleri sınır kapısında sağlık taramasından geçiriyor | Video

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UMKE ekiplerinden Ukrayna - Romanya sınırında sağlık taraması
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