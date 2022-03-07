Valilik’ten soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan "Soğuk ve yağışlı hava geliyor" başlıklı yazılı açıklamada, 7 Marttan itibaren bölge genelinde soğuk ve yağışlı havanın beklendiği ve bunun 14 Mart 2022 günü saat 12:00'e kadar etkisinin devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemizin bugün 07.03.2022 Pazartesi günü saat 15.00 itibari ile soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve 14.03.2022 Pazartesi günü saat 12.00 'ye kadar etkisini göstereceği bildirilmiştir. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle, hafta boyunca azalarak, hafta sonunda bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 8 derece altına düşeceği tahmin edilmektedir. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Çarşamba (09.03.2022) gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerde kar, Perşembe (10.03.2022) gününden itibaren Bölgemiz genelinde kar şeklinde ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"