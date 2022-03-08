10 ilde 26 şüpheliye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ankesör soruşturması kapsamında FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanması ile irtibatı olduğu tespit edilen 26 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.

Şüpheliler arasında Kara Kuvvetlerine sızdırılan 1 emekli yarbay, 1 görevde binbaşı, 1 ihraç yüzbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 2 mahrem imam, 2 aktif polis memuru ile 2 avukat ve 16 askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

10 İLDE OPERASYON

Şüphelilerin Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgütün sivil imamlarıyla iletişim kurdukları tespit edilirken haklarında örgütsel faaliyetlerine ilişkin ifade ve teşhis tutanakları bulunduğu belirtildi. Operasyon kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 10 ilde yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.