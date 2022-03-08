Giriş Tarihi: 8.3.2022

A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu: Savaşta kadınların verdiği mücadeleyi dünyaya duyurdum Uğur YILDIRIM

Günlerdir ateş hattında görev yapan Kavasoğlu, savaşın göbeğindeki Ukraynalı kadınların çığlığını da dünyaya duyurdu: Bu yıl Kadınlar Günü benim için özel bir anlam taşıyor. Vatanlarını ve çocuklarını savaşın korkunç yüzünden korumak isteyen kadınların mücadelesini görünür kılıyorum