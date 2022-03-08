Ateşkes kalıcı barışa dönüşmeli

Giriş Tarihi: 8.3.2022

AK Parti Sözcüsü Çelik: Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır açık. Zelenski ve Putin’i bir araya getirmek, tüm diplomatik zemini oluşturmak için hazırız