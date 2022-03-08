Ateşkes kalıcı barışa dönüşmeli

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
şunları söyledi:
KALICI BARIŞA DÖNÜŞMELİ:
Rusya- Ukrayna arasındaki ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır açıktır. Zelenski ve Putin'i bir araya getirmek, tüm diplomatik zemini oluşturmak için hazırız. Dünyanın beklediği bir AB diplomasisini Türkiye'nin tek başına ürettiği görülmektedir.
ADALET REFORMU:
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün arifesinde MYK'mızda kapsamlı şekilde adalet reformu paylaşıldı. Geniş şekilde kadına şiddetin önlenmesi için yapılacaklar var. Adalet reformu karara bağlandığında, hayata geçtiğinde birçok yaranın iyileşmesine, nefret eyleminin önlenmesine dönük güçlü bir mekanizma olacaktır.
STOKÇULARA TAKİP:
Ayçiçeği yağı meselesi gibi meseleleri düzenli olarak ele alıyoruz. Dünyada gıda tedarik zinciri ile ilgili sıkıntılı dönemdeyiz. Bakanlıklarımız bunun gıda sıkıntısı olmadığını ifade ediyorlar. Stokçuluk konusunda hassas çalışma yürütülüyor. Sosyal medya kontrolsüz alan. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, bakanlıkların açıklamalarını takip etmeleridir.
BU ZİYARET DÖNÜM NOKTASI:
İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşme bölgedeki gelişmeler açısında kritik süreç. Hangi adımlar atılacak kapsamlı olarak konuşulacak. Ziyaret sonrası yol haritası belirlenecek. Bu ziyaret dönüm noktası olacak. Yunanistan başbakanı ile görüşmede de kapsamlı konular var. Ege ve Akdeniz
'de anlaşamadığımız alanlar var. Mavi Vatan ve adaların silahlandırılmasıyla ilgili görüşeceğiz. Komşu olan biziz, sorunları biz çözeriz.
İKİYÜZLÜLER: Diyarbakır
annelerine sevgilerimize, saygılarımızı iletiyoruz. Tam 917 gün oldu. Van
, Muş
, Hakkâri, İzmir
'de diğer yerlerde evlat nöbetlerini sürdürüyorlar. Bu haklı mücadeleyi desteklemeye devam ediyoruz. Ne hazindir ki, her konuya paragraf ayıran uluslararası insan hakları raporuna, insan hakları örgütlerinin ilgi alanlarına bir türlü Diyarbakır anneleri girmiyor. Bu durum, nasıl bir ikiyüzlülüğün olduğunu göstermesi bakımından ibretliktir. Bütün siyasi partilerin destek vermesi gerekirken bu konularda da seçici ve siyasi hesaplarla davrananlar var. Diyarbakır annelerinin yüzüne bakamayacaklar var.