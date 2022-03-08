Büyük güne son 10 gün: Asya’dan Avrupa’ya yürüyerek geçecekler

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde hazırlıklar son aşamaya geldi. Temeli 18 Mart 2017 yılında atılan köprü, 5 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok davetlinin katılımıyla Cuma namazının ardından hizmete girecek.

TÜRKLER ASYA'DAN AVRUPA'YA YÜRÜYOR

18 Mart Cuma günü düzenlenecek açılışa tüm Çanakkalelileri davet eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'mizin her karışına hizmet etmek çok büyük bir şereftir. Ancak Cumhuriyetimizin ön sözü, şehitler diyarı Çanakkale'mize hizmet etmek bambaşka bir şereftir. Bu şereflerin en özelini yaşıyoruz. 18 Mart Cuma günü Çanakkale'mizin değil, Türkiye'mizin değil dünyamızın en uzun köprüsünün açılışını yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve çok sayıda misafirimizin katılımıyla Cuma namazından sonra açılışımızı yapacağız. Tüm hemşerilerimizi ilçe meydanlarından kalkacak otobüslerle Lapseki'den Gelibolu'ya Asya'dan, Avrupa'ya geçmeyi davet ediyorum. Bir kez daha Türkler Asya'dan Avrupa'ya yürüyor bir kez daha Asya'yı Avrupa'ya bağlıyoruz." dedi.

"YAPAMAZSINIZ" DEDİLER

150 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüştüğünün altını çizen Başkanvekili Turan, "Yaparız dediğimizde yapamazlar dediler. Temel attık seçim vaadi dediler, direkler yükseldi bitmez burası dediler, ama 5 yıl gibi kısa bir süre de hamdolsun açılışını yapıyoruz. Cuma günü tüm hemşerilerimizi Gelibolu'da ki açılışa davet ediyorum." diye konuştu.

2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımıyla da dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan, 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.