CHP'li Sezgin Tanrıkulu metro güvenliğini işten attırdı: Şoke eden tehdit! "Sen kimsin ulan, gününü göreceksin..."

Tartışma büyüyünce polis çağırmayı düşündüğünü söyleyen Karakuş, "Bunun üzerine, 'Kimi çağırırsan çağır, sen neyin peşindesin? Sen AK Parti'nin güvenliği misin?' gibilerinden söylemde bulununca, 'Ben AK Partinin güvenliği değilim. Ben burada işimi yapmakla hükümlüyüm. Burada, kişilere, unvanlara ve makamlara hizmet etmiyorum. Güvenlik görevlisiyim ve herkese aynı şekilde hizmet veriyorum. Ahmet Amca da olur, Ayşe Teyze de, ben herkese eşitim' dedim" diye konuştu.

'O KİŞİNİN CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Kendisiyle tartışan kişinin Sezgin Tanrıkulu olduğunu, güvenlik şeflerinden öğrendiğini söyleyen Karakuş, "Ben o ana kadar, gelen kişinin CHP'li Sezgin Tanrıkulu olduğunu bilmiyordum. Ağzında maskesi, gözünde renkli kararan bir gözlük vardı ve tanımlayıcı bir şeyi yoktu. Daha öncesinde konuşmadığım için ses tonundan da çıkartamazdım. Güvenlik şeflerim tarafından arandım ve 'Sen kimle tartıştın biliyor musun, farkında mısın?' dediler. Ben de kimle tartıştığımı sordum. Çok da büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyordum ki şeflerime haber vermek için 2-3 kere aradım ancak ulaşamadım. Çünkü tren içerisindelerdi. Sonrasında ulaşıp olayı anlattığımda, 'Tamam, hallederiz, bakarız' denildi. Bana, 'Sen kimle tartıştın, seni mahvedecekler, haberin olsun' dediklerinde ben, 'Rızık Allah'tandır. Ben hiçbir şekilde bir terbiyesizlik yapmadım. Ben görevimi yaptım' dedim" ifadelerini kullandı.