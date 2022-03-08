FETÖ’nün güncel yapılanmasına şafak operasyonu!

İstanbul'da FETÖ'nün güncel yapılanma içerisinde bulundupunu tespit eden Jandarma ekipleri şafak vakti harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

OPERASYONEL HATLA ÖRGÜTSEL GÖRÜŞME

Jandarma ekipleri tarafından yürülen kapsamlı çalışmalar kapsamında FETÖ'nün güncel Anadolu yakası sivil bölge yapılanmasına yapılan incelemelerde 6 şüphelinin 2018-2021 yılları arasında 11 adet operasyonel hat olarak tabir edilen ve başkaca şahıslara ait hatları kullanarak örgütsel görüşme yaptıkları tespit edildi.

HÜCREEVİNE ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Yapıaln incelemeler sonunda şafak vakti düğmeye basan Jandarma güçleri örgütün güncel yapılanması içerisinde olduğu 1 öğretmen, 2 ihraç öğretmen, 1 ihraç infaz koruma memuru ve 2 sivil şahısa yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Hücre evlerinde gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada sorguları devam ediyor.