Kadem Trabzon Temsilciliği’nden, üreten kadınlara ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği Trabzon Temsilciği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ekmeğini topraktan çıkaran kadınlarla buluştu. "Üreten kadın mutlu kadın, üreten kadın güçlü kadın" anlayışıyla KADEM Trabzon Temsilciliği 8 Mart'ta günün anlam ve önemine uygun olarak il merkezindeki kadınlar pazarını ziyaret etti. Pazarda,üreten ve ürettiğini tüketiciyle buluşturan Trabzonlu kadınlarla sohbet eden ve çay, simit , meyve suyu ve hediyeler takdim eden KADEM Trabzon Temsilci Elif Yükünç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek için ülke çapındaki 52 temsilciliği ile sahada kadın odaklı çalışmalar yürüten Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü'nde, Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesini kamuoyuyla paylaşmıştı. Bildirgede, kadının temel hak ve özgürlüklerini, dokunulmazlığına dair ilkeler kamuoyuyla paylaşılmış, www.imzamiatarim.com sitesinden bildirgeye destek çağrısı yapılmıştı. Kadın ve Demokrasi Derneği, merkezde ve 52 temsilciliğiyle bölgesinde öncü, dünyada "model" bir STK olmak için çalışmalarına ve mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

KADEM Trabzon Temsilciliği de bu mesajı bütünleyen bir etkinlikle Trabzonlu kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, kentteki üç ayrı yerde kurulan pazarlarda ürettiğini kazanca dönüştüren kadınlarla buluşarak Kadınlar gününü kutladı. KADEM Trabzon Temsilcisi Elif Yükünç," Kadınlarımızı ziyaret edip onlarla sohbet ettik. Onlara Çay-simit ikramı edip, hediyeler takdim ettik. Onların yüzlerinde bıraktığı tebessümlere, hayatında ilk kez bir günü kutlandığını söyleyen teyzelerimizin mutluluklarına şahit olduk. Kadem Trabzon Temsilciliği olarak her daim cefakar kadınlarımızın gönüllerine dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.