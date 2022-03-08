MİT,raporunda hipersonik füze, uzay ve vurgusu! Ajan ağları çökertildi

Geliştirilen farklı yöntemlerle, Türkiye'de ve yurtdışında aktif görevler üstlenerek özellikle firari örgüt üyelerinin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi konusunda geçen yıl önemli operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı, çatışma bölgelerindeki nokta operasyonların yanı sıra, dış istihbarat kaynaklı ajan şebekelerine yönelikte ses getiren başarılı operasyonlar yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 16 sayfadan oluşan "2021 Yılı Faaliyet Raporu" yayımlandı. Raporda, MİT'e 2021 yılında 2 milyar 628 milyon lira ödenek ayrıldığı, gizli ödenek dışında geçtiğimiz yıl yapılan harcamanın 3 milyar 115 milyon lira olduğu belirtildi.
HİPERSONİK FÜZE VE AŞIRI SAĞ HAREKET VURGUSU
MİT Başkanı Hakan Fidan rapordaki sunuş yazısında 2021'de öne çıkan konulara değindi. 2021 yılında dış istihbarat alanındaki etkinliğin artırıldığını belirtilerek hızlanan hipersonik füze denemeleri, gelişen siber teknoloji, uzayda yaşanan rekabet, siber saldırılar, sanal gerçekliğin beraberinde getirdiği yeni risk alanları ve aşırı sağ hareketlerin geçtiğimiz yıl öne çıktığı vurgulandı.
PKK'NIN HAREKET KABİLİYETİ SINIRLANDIRILDI
Tehditler karşısında 'hedef odaklı nokta operasyonlar' yürütüldüğünün kaydedildiği raporda, çatışma bölgelerinde Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda aktif görevler üstlenildiği belirtildi. Milli İstihbarat Teşkilatınca, terörle kaynağından mücadele edilmesi prensibiyle yapılan çalışmalar kapsamında ise PKK/KCK lider kadrosuna yönelik gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar neticesinde örgütün 2021'de hareket kabiliyeti sınırlandırıldığı, eylem kapasitesinin de azaltıldığının altı çizildi.
MİT Başkanı Hakan Fidan rapordaki sunuşunda her alanda ağır kan kaybeden FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme yöntemleri, mahrem yapılanmaları, yurt dışındaki faaliyetleri ve Türkiye'yi yıpratmaya matuf kara propaganda girişimlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü, radikal örgütlerle küresel düzeyde mücadelenin MİT Teşkilatınca benimsendiği, söz konusu örgütlerin eylem girişimlerinin de tespit edilerek engellediği kaydedildi.
AJAN AĞLARI ÇÖKERTİLDİ
İstihbarata karşı koyma alanında ise Türkiye'yi hedef alan casusluk faaliyetlerinin deşifre edildiğinin anlatıldığı raporda, birçok ülkenin diğer ülkelere yönelik çalışmalarının ortaya çıkartıldığı, ajan ağlarının da çökertildi belirtildi. MİT Başkanı Hakan Fidan rapordaki sunuşta şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde stratejik ve teknik kapasitesini her geçen gün geliştiren ve küresel anlamda saygın bir yapıya bürünen teşkilatımızın 2021 yılındaki başarılı çalışmaları milletimizin beklentilerini de had safhaya çıkarmıştır.
Bu kapsamda teşkilat olarak oyun değiştirici stratejiler üretme, istihbarat alanındaki yeni metotları ve yetenekleri geliştirerek uygulama, dünyadaki verimli teknikleri mevcut yeteneklerimizle birleştirme, değişime hızlı ve esnek şekilde uyum sağlama amacındayız. Mevcut tehditlerin dışına çıkıp, onları kuşatacak bir zihin ve idrak geliştirdiğinde rakiplerimizden bir adım öne geçmiş olduğumuz gerçeğiyle yeni anlayışlarda bulunma, tehditler karşısında stratejik bir bakış geliştirerek devletimizin hazırlık düzeyini artırma metodolojisine önem verilmektedir"