MİT,raporunda hipersonik füze, uzay ve vurgusu! Ajan ağları çökertildi

AJAN AĞLARI ÇÖKERTİLDİ

İstihbarata karşı koyma alanında ise Türkiye'yi hedef alan casusluk faaliyetlerinin deşifre edildiğinin anlatıldığı raporda, birçok ülkenin diğer ülkelere yönelik çalışmalarının ortaya çıkartıldığı, ajan ağlarının da çökertildi belirtildi. MİT Başkanı Hakan Fidan rapordaki sunuşta şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde stratejik ve teknik kapasitesini her geçen gün geliştiren ve küresel anlamda saygın bir yapıya bürünen teşkilatımızın 2021 yılındaki başarılı çalışmaları milletimizin beklentilerini de had safhaya çıkarmıştır.