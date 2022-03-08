Haberler Gündem Haberleri SABAH ÖZEL! Selahaddin Gülen’in mütalaası açıklandı
Giriş Tarihi: 8.3.2022 11:33 Son Güncelleme: 8.3.2022 11:39

SABAH ÖZEL! Selahaddin Gülen’in mütalaası açıklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SABAH ÖZEL! Selahaddin Gülen’in mütalaası açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında cumhuriyet savcısı mütalaasını dosyaya sundu. Gülen hakkında verilen mütalaada her ne kadar örgüt yöneticiliğinden dava açılmışsa da örnek Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alınarak eyleminin örgüt üyeliği suçunu oluşturduğu belirtilerek 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

MİT'in operasyonuyla Kenya'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında Anka'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'de başlayan yargılamada Gülen zorunlu müdafi olarak görevlendirilen avukatla savunma yapmak istemediğini söylemişti.

EYLEMİN 'ÜYELİK' OLDUĞU AKTARILDI

Selahaddin Gülen hakkında duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sundu. Örgüt yöneticiliği suçundan yargılanan Gülen'in örnek Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alınarak eyleminin örgüt üyeliği suçunu oluşturduğu aktarıldı. Savcı mütalaasında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsini talep ederek, itirafçı olduğu ve örgütün deşifresine yönelik beyan ile teşhisinin dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi. Cumhuriyet savcısı tutukluluk halinin devamını talep etti.

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen itiraf etti: 212 kişinin ismini verdim

ARKADAŞINA GÖNDER
SABAH ÖZEL! Selahaddin Gülen’in mütalaası açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA