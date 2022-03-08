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Giriş Tarihi: 8.3.2022 20:59

Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kaçak cep telefonu operasyonu

Şanlıurfa'da polis bir eve düzenlediği operasyonda 158 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polis bir eve düzenlediği operasyonda gizli bölmede 158 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Viranşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Cep Telefonu Kaçakçılığı" suçuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda ilçe merkezinde 1 adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda yapılan aramada evde bulunan gizli bir bölümde 158 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli tahkikat yapıldı.
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Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu
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