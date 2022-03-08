Şanlıurfa’da kaçak cep telefonu operasyonu

Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde polis bir eve düzenlediği operasyonda gizli bölmede 158 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Viranşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (
KOM) ekipleri Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Cep Telefonu Kaçakçılığı" suçuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda ilçe merkezinde 1 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan aramada evde bulunan gizli bir bölümde 158 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli tahkikat yapıldı.