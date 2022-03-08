SON DAKİKA: Bahçeli’den ’Ayçiçek Yağı’ manipülasyonu ile ilgili sert sözler: En hafif tabirle onursuzluktur

Partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Stokçuluk ve fırsatçılık yapanların damgalı hainlerin kanları bitlendi. Bunların utanmaları kalmamıştır. Bunların gözüne yaşına bakılmamalıdır. Talebi kamçılayarak ayçiçek yağı fiyatlarını artıranlar, altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır." dedi.

Bahçeli, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuk için yaptığı girişimlere değindi, Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

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Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ne korkacak ne saklanacak halimiz var. Bu cennet vatanı muhafaza ve müdafaaya sonuna kadar yeminliyiz. Türkiye siyasi ve stratejik konumu ile arabuluculuk yapacak tek ülke olarak öne çıkmış durumdadır. Rusya'nın operasyonları son bulmalıdır. Ateşkes ortamı mutlak suretle tesis edilmelidir. Ticari ve insani fatura giderek artmaktadır. Masumlar hedef alınmalıdır. İnsani kriz tırmanmaktadır. Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini bulmuştur. Putin bir yandan müzakere masasına heyetlerini gönderirken, operasyonlarına devam etmesi ikircikli bir tutumdur. Müzakereler şu ana kadar sonuç vermemiştir. Üzerinde anlaşılan ateşkes bile kısa sürede ihlal edilmiştir. Dün, Rusya'nın geçici ateşkes kararı alması ilk bakışta iyimser gelişmelere nefes aldırmışsa da bu gelişme daha şiddetli çatışmalara zemin hazırlamıştır.

Karşımızda Rusya'nın iddia ettiği gibi iki taraflı bir anlaşmazlık değil tek taraflı bir işgal vardır. Dışişleri Bakanımızın Antalya Diplomasi Forumu'na Rusya ve Ukrayna'yı davet etmesi, tarihi buluşmanın yapılacak olması kayda değer ve umut verici bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşknımız ve Dışişleri Bakanımızı çabaları için yürekten kutluyorum. Rusya, Ukrayna'nın şah damarını kontrol etmek için askeri konvoylarını sevk etmiştir. Rusya'nın konvansiyonel tüm askeri gücü ile Ukrayna'da varlık göstermediği açıktır. Ukrayna'nın gösterdiği direniş ciddi ölçüde yaygınlaşmaktadır. AB, ABD ve NATO günü kurtarmanın, ortamı kızıştırmanın hevesi ve peşindedir.

Ukrayna Cumhurbaşkanının 5 Mart 2022'de, 'Tüm ölümlerden NATO sorumludur' çıkışı her anlamda düşündürücü bir çıkış olarak değerlendirilmelidir. Rusya'nın mevcut savaş halini mutlak bir savaş haline dönüştürmek istemediği ancak masaya güçlü bir şekilde oturmak istediği ortadadır. Rusya'nın ekonomik sistemden tamamen dışlanmasının çok yönlü mahsurlarının olacağı unutulmamalıdır. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin 3 alternatif senaryo dahilinde sonuçlanabileceği görülmektedir.

Birincisi Ukrayna'nın işgali, ikincisi Ukrayna'nın ikiye bölünmesi, üçüncüsü ise Donetsk ve Luhanks'ın özerkliğine yönelik anayasal düzenlemenin yapılması, Kırım'ın ilhakının tanınması. Benzer skandalların dünyanın farklı coğrafyalarında sergilenmesine emsal teşkil edecektir. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kazananı değil, kaybedenler kulübü olacaktır.

Buğday ithalatinın yüzde 87'si Rusya ve Ukrayna'dan, doğal gazın yüzde 40'ı tek başına Rusya'dan temin edilmektedir. 7 milyon turist ülkemizde ağırlanmaktadır. Savaşın sürmesi ülke ekonomilerini koronavirüsten sonra öngörülmesi çok zor olan şiddetli bir tribülansa sokacaktır.

Stokçuluk ve fırsatçılık yapanların damgalı hainlerin kanları bitlendi. Bunların utanmaları kalmamıştır. Bunların gözüne yaşına bakılmamalıdır. Talebi kamçılayarak ayçiçek yağı fiyatlarını artıranlar, altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır.

Tarım Bakanlığı tekzip etse de, marketlerde yağ kuyruğu oluşmuş, insanlar birbirine girmiştir. Yağ üretimimiz yüzde 17 artmıştır. Bitkisel yağ arzında bir sorun yaşanmayacağı Bakanlık tarafından açıklanmıştır. Ülkemizde 45 günlük ayçiçek yağı tohumu kaldığı iddiaları aldatmadır. İç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal kaosu kamçılaması en hafif tabirle şerefsizliktir.

Sipariş yağ krizinin orkestra şefi CHP olmuştur. Siyaset yapmak soysuzluğa hizmet etmek değildir. Ey CHP, bir kez olsun bizi şaşırtın. Bu kadar mı öfke dolusunuz?

Ucuz yağ almak için marketlere yığınak yapılması bize yakışmayan görüntülerdir. Yağsız yemek olur ama yarınsız Türkiye olmaz.

Hamdolsun yağımız da, yakacağımız da, unumuz da, tuzumuz da var. Bitkisel Yağ Üreticileri Derneği'nden, Azak Denizi'nde Türkiye'ye ait 15 geminin geçişine izin verilmemesi ile stokların azaldığının açıklanması da sorumsuzluktur. Tansiyon düştüğünde Azak Denizi'ndeki gemilerimiz limanlarımıza sağsalim yanaşacaktır.

Bölge yanarken Türkiye'de sinekten yağ çıkaranlar dürüst olmayan çevrelerdir. Yalan haberlerin kime ne faydası var? Gerekirse kendi yağımızda kavruluruz.

Vurguncuların yakasına yapışmalıyız. Bunu yapanlardan hesabını sormalıyız. Yağdan yeni bir kriz çıkarmanın hesabını vereceksiniz.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dğnya düzeni her yerinden çatırdamaktadır. Bir tarafın devamlı taviz verdiği bir diyaloğun ne dostlukla ne müttefiklikle ilgisi vardır. Biz bağımsızlığımıza düşkün bir milletiz.