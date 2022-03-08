TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya üzerinden aracını durduran bir kadınla gerçekleştirdiği diyalogu paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop makam aracını durduran kadınla sohbet etti | Video

Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için gittiğimiz Mamak'ta, aracımızı durdurarak güler yüzü ve tatlı sohbetiyle günümüzü daha da anlamlı kılan Kezban Teyzemizle keyifli bir sohbet gerçekleştirip duasını aldık. Teyzemiz bizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selamını emanet etti" ifadelerini kullandı.