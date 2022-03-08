Ukrayna’dan kaçan Türk öğrenci protestoya katıldı

Ukraynalılara destek için Odakule'ye gelen Türk öğrenci Tolgahan Albayark, "6 buçuk aydır Ukrayna'dayım eğitim görürken savaşın çıkacağını tahmin ettik. Bilet almak istediğimizde bulamadık. Uçağımın kalkacağı gün savaş başladı. Savaş çıktığında Azerbaycanlı bir ailenin evinin sığınağında kaldık. Erzak ve ekmek yoktu. Marketlerde dahi uzun kuyruklar vardı. 2 gün önce Ukrayna Kharkov'dan tahliye yoluyla yola çıktık. Kharkov'da bir sürü arkadaşım var. Biz de uzun süre tahliye bekledik. Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla önce otobüs yoluyla daha sonra trenle önce Moldovya'ya sonra Romanya'ya tahliye olabildik. Savaşa bizzat şahit oldum. Türk öğrencilerinin yoğunlukla kaldığı yerde çok fazla ses duyduk. Kharkov zaten sınır hattı. Oleksiivska semtindeydik. Oradan semtimiz Botanikset'e geçmiştik. Dün de internette oranın bombalandığını gördüm. Üzgünüz. İnşallah başka kalan yoktur. Bildiğim kadarıyla başka orada kalan Türk yok. Savaşın bitmesini bekliyoruz. Trenle Romanya'ya giderken hiçbir ışık yaktırmadılar telefonların ışıklarını dahi engellediler. Sonra Bulgaristana oradan da memleketimiz Kütahya'ya geldik. İstanbul'a gezmeye gelerek protestolara destek vermek istedim. Orada kalanlar yiyecek içecek ve sığınaklarda çaresizce bekliyorlar. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın" şeklinde konuştu.