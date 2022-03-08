Viranşehir’de Hatipoğlu sevgisi

Viranşehir Belediyesi tarafından Kültür, Sanat ve Eğitim etkinlikleri kapsamında organize edilen "Kadim Şehirde Kadim İzler Yarat" temalı festivalde, Nihat Hatipoğlu "Dosta Doğru" programıyla Viranşehirlilerle buluştu.

Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılan yaklaşık 3 bin kişi, Prof. Dr.Nihat Hatipoğlu'nu alkışlarla karşıladı.

Konferansa, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, eşi Sibel Ekinci, İlçe Kaymakamı Önder Çengel, eşi Ayşegül Çengel, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, Belediye Meclis üyeleri, STK Temsilcileri ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Konferans salonu ve sineziyon ekranın kurulduğu alanın hınca hınc dolması nedeniyle çok sayıda vatandaş, programı izlemeden evlerine dönem zorunda kaldı.



Halka açık ve ücretsiz düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Semazen gösterisi ve ilahi sanatçısı Recep Arslan'ın seslendirdiği birbirinden güzel ilahilerin ardından selamlama konuşması için sahneye çıkan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ramazan ayı öncesi ilçe kaymakamlığı ve ilçe Milli eğitim müdürlüğü ile Kültür, Sanat ve Eğitim temalı festival düzenlediklerini ve festival günlerinin dolu dolu geçtiğini söyledi.

Festivalde her kesime hitap eden programların olduğunu anımsatan Başkan Ekinci, Festival günleri için davetlerini kırmayarak, konferansa gelen Sayın hocamız Nihat Hatipoğlu, ekibine ve tüm Viranşehir halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ekinci'nin konuşmasının ardından alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu, binlerce Viranşehirlinin gönlüne seslendi.

Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından ve çocuklarından çok özel ve çarpıcı hikâyeleri izleyicileriyle paylaşan Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamberler tarihi, o döneme ait olaylar, mucizeler ve dualarla ilgili bilgiler verdi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatının ve güzel ahlakın örnek alınmasını gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu salonu dolduran binlerce kişiye "Bu güzel yoğunluk Peygamber Efendimize olan sevginin bir tezahürüdür. Ben bu kalabalık ve yoğun ilgiden dolayı burada sizlerle buluşmama vesile olan Viranşehir Belediye Başkanımız Sayın Salih Ekinci'ye ve siz Viranşehirlilere teşekkür ederim " dedi.

Hatipoğlu, salonu hınca hınç dolduran Viranşehirlilere verdiği konferansta anlattıklarıyla gönüllerini fethetti.

Hatipoğlu; Peygamber Efendimiz ve Ashabı'nın hayatını anlatırken salonda duygu yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar oluşan manevi ortamda göz yaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık iki saat süren program, izleyicilerle yapılan dua ile son buldu.

Konferansı ardından Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve İlçe Kaymakamı Önder Çengel, konferansa katılımlarından ve güzel sohbetlerinden dolayı Nihat Hatipoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan dinleyiciler, konferansın ardından Prof. Dr. Hatipoğlu ile fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı.